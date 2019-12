La depressione che accompagna la perturbazione responsabile di un peggioramento tra domenica e lunedì sulle regioni centro-settentrionali si porterà con l’inizio della nuova settimana sulla Penisola Iberica, per poi proseguire la sua corsa sprofondando sul Nord Africa. Contemporaneamente sull’Italia la pressione tenderà a rinforzare, grazie all’irrobustimento di un campo anticiclonico sul settore centrale del Continente, lungo il cui bordo meridionale scorreranno correnti più fredde provenienti dalla Russia che raggiungeranno parte dello Stivale. il tempo tenderà a migliorare entro la metà della settimana, salvo residui disturbi fino martedì al Sud e sulle isole, ma le temperature subiranno un calo. Dalla seconda parte della settimana la depressione sprofondata sul Nord Africa riemergerà sul Mediterraneo puntando l’Italia, ma subirà anche un deciso indebolimento. Avrà comunque la forza sufficiente per arrecare nuovi disturbi su alcune zone d’Italia fino a venerdì, prevalentemente al Centro-Sud. Ecco maggiori dettagli:

METEO FINO A META’ SETTIMANA. Pressione in rinforzo sull’Europa centrale e sull’Italia e tempo in miglioramento martedì al Centro dove tenderanno ad esaurirsi le piogge, salvo qualche fenomeno che persisterà sulla Sardegna orientale. Tempo già migliorato al Nord, qualche disturbo in più al Sud, alle prese con i residui della perturbazione che provocherà alcune piogge più probabili tra Salento e zone ioniche. Temperature in calo al Nord e sulle adriatiche. Mercoledì stabilità prevalente sulle regioni peninsulari, tende a peggiorare però sulle isole per l’avvicinamento di un fronte pilotato dalla depressione afro-mediterranea. Temperature minime in ulteriore calo al Nord e sull’Adriatico con prime brinate della stagione in Val Padana.

TENDENZA SUCCESSIVA. La depressione mediterraneo si avvicina all’Italia, seppur sempre più indebolita, e provoca un certo peggioramento tra giovedì e venerdì al Centro-Sud con qualche pioggia un po’ più frequente sul versante tirrenico peninsulare. Più stabile invece al Nord. Per la tendenza per il weekend dell’Immacolata clicca qui. La tendenza potrebbe comunque subire modifiche nei prossimi giorni, vista la situazione ancora non ben definita. Vi consigliamo pertanto di seguire i prossimi aggiornamenti.

