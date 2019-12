Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca hanno effettuato dei controlli antidroga nel quartiere di Tor Bella Monaca, in particolare nella nota piazza di spaccio del ‘ferro di cavallo’, di via dell’Archeologia 90, ed hanno arrestato 3 spacciatori.

Il primo arresto e’ avvenuto nella mattinata. A finire in manette un italiano di 41 anni, nullafacente e con precedenti penali, che nel corso di un servizio di osservazione dei Carabinieri, e’ stato notato cedere dello stupefacente a due giovani acquirenti, che si sono dileguati prima dell’intervento dei militari. Il pusher, che e’ stato invece bloccato, a seguito della perquisizione personale e’ stato trovato in possesso di 13 dosi di eroina, del peso di circa 5 grammi, e di altre 12 dosi di crack, del peso di altri 5 grammi circa, nonche’ di 250 euro in contanti, ritenuti provento della pregressa attivita’.

Nel pomeriggio invece i militari hanno arrestato un cittadino dello Zimbabwe, di 35 anni, senza fissa dimora, nullafacente e con precedenti, che a seguito di perquisizione personale e’ stato trovato in possesso di ben 162 dosi di cocaina, del peso di circa 100 grammi.

Poco piu’ tardi sempre in via dell’Archeologia, sempre i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, hanno arrestato un altro pusher romano di 24 anni, notato con fare sospetto sotto la nota ‘piazza di spaccio’ e, al seguito del controllo dei militari, e’ stato trovato in possesso di 18 dosi di eroina, pronte per essere vendute e la somma contante di 280 euro, ritenuto il provento dell’illecita attivita’ di spaccio.

Infine nella notte, i Carabinieri hanno fatto scattare le manette ai polsi ad una 35enne romana, per i reati di evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La donna, che doveva trovarsi in casa perche’ ristretta ai domiciliari, e’ stata sorpresa dai militari camminare tra i ‘palazzoni’ di via dell’Archeologia. Subito riconosciuta dai Carabinieri, la donna e’ stata sottoposta ad un controllo ed e’ stata trovata in possesso di 37 dosi di cocaina e circa 100 euro in contanti.

Dopo l’arresto i quattro pusher sono stati portati in caserma e trattenuti, in attesa del rito direttissimo mentre, la droga e’ stata sequestrata assieme al denaro rinvenuti nella disponibilita’ degli arrestati.