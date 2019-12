Falcognana, la storia infinita della discarica che dura quasi da 20 anni

L’individuazione della zona di Falcognana quale sito per una discarica ha una storia di proteste che risale addirittura ai primi anni del 2000 quando i comitati guidati dalla allora presidente di quel municipio, Patrizia Prestipino oggi deputata, si opposero alla decisione dell’amministrazione Veltroni di concedere quel sito alla società emiliana Ecofer per una fra le più grandi discariche d’Europa, se non la più grande, di Fluff. Ovvero un invaso dove scaricare e lavorare tutti gli scarti della rottamazione di autovetture, olio, plastiche e minerali inquinanti compresi.

Allora la nostra redazione del free press Cinquegiorni, ampiamente diffuso anche in quella zona, seguì con particolare attenzione quella vicenda dalla fine del 2004.

Oggi Ecofer (se non andiamo errati dal 2003) al Km 15.300 della Ardeatina nel IX municipio scarica e lavora il fluff all’interno di un paesaggio agricolo, con la presenza di reperti archeologici, un allevamento di bestiame e molti agriturismo, quasi sotto l’area salubre dei Castelli Romani a qualche chilometro.

A sostegno della protesta degli abitanti che oggi si oppongono all’individuazione di questo sito per far fronte all’imminente chiusura della discarica di Collle Fagiolara fra Colleferro e Paliano, ci sarebbero recenti rilevazioni che hanno individuato la presenza di sostanze inquinanti in superficie e nel sottosuolo sino a livello delle falde acquifere.

Eppure lo spazio per una discarica di servizio dei rifiuti trattati della Capitale ci sarebbe perché attualmente la Ecofer dispone di 3 invasi dei quali uno già colmo, il secondo a metà e un terzo non ancora completato forse in previsione di un suo utilizzo anche se i lavori procedono da anni.

Una recente sentenza del TAR ci risulta abbia concesso la sospensione di quei lavori che potrebbero comportare, sia qualitativamente che quantitativamente, l’ampliamento per la lavorazione del fluff riconoscendo l’inquinamento delle falde acquifere come risulta da una indagine sulla salute svolta da un tecnico della Università di Napoli. Del fluff, si badi bene, e non dei rifiuti trattati, e sottolineiamo trattati, nel caso di una situazione di emergenza.

D’altra parte già nel 2014 lo stesso Tar aveva respinto il ricorso della Soprintendenza dei Beni Artistici e Culturali e del Mibact che chiedeva la sospensione dei lavori anche se in quell’impianto avrebbe dovuto trovare dimora “in caso di necessità”proprio una parte dei rifiuti di Roma. Come da un accordo tra l’ex ministro del’Ambiente Andrea Orlando, Nicola Zingaretti e l’allora sindaco Ignazio Marino, ma quell’accordo non divenne mai operativo perché il ministro non lo sottoscrisse “essendo venuti meno i presupposti emergenziali che ne giustificano l’individuazione”.

“Presupposti emergenziali” che oggi si ripropongono tutti in considerazione della grave crisi per lo smaltimento dei rifiuti che ha costretto la Regione ad emanare una seconda ordinanza dopo quella di luglio, che obbliga la sindaca Raggi ad individuare, fra l’altro, un sito di discarica entro 15 giorni.

La levata di scudi dei comitati e dei cittadini ricorda quella del 2013 che si concretizzò in una durissima contestazione (non solo a guida grillina come accade oggi con tutte le forza politiche contrarie alla discarica) che culminò con manifestazioni popolari, blocchi stradali ed infiniti ricorsi, una contestazione che alla fine l’ebbe vinta accantonando per qualche anno il problema che oggi si ripropone.

Senza considerare che nell’agosto del 2013 a seguito delle proteste la stessa Ecofer si dichiarò nettamente contraria alla discarica “stante la vocazione industriale del nostro impianti che è nato e gestito unicamente quale terminale di filiera nel processo di recupero di rottami ferrosi” rigettando con sdegno l’affermazione dell’allora sindaco Alemanno “circa una nostra richiesta di variazione codici propedeutica all’accoglimento di rifiuti urbani”.

Da allora sono passati oltre 6 anni e sono completamente mutate le condizioni tanto che un commissario che dovesse sostituire la Raggi nel caso non ottemperasse all’ordinanza dei giorni scorsi, potrebbe decidere sulla scelta temporanea di Falcognana motivandola con la grave situazione di emergenza anche sanitaria.

Temporaneamente, s’intende. Nei tempi dilatati di questo nostro paese potrebbe voler dire anni, in attesa di quel miracolo di impianti, siti di trasferenza, mini discariche di servizio e raccolta differenziata previsti da quel piano regionale dei rifiuti non ancora approvato, anche se i siti per Roma li deve decidere la sindaca non a scapito dei Comuni dell’area metropolitana.

Nella migliore delle ipotesi Falcognana potrebbe venir attivata, sempre che ne sussista la ricettività e le tecniche di accoglimento dei rifiuti, in attesa che si definisca il costoso trasferimento della monnezza in alte regioni italiane, come già avviene, e all’estero.

Non c’è tempo da perdere perché è già in corso una l’istruttoria Europea sulle eventuali infrazioni della nostra Regione alla normativa UE che in caso di esito positivo prevede pesanti sanzioni.

C’è poi un aspetto politico che potrebbe gettare alta benzina sul fuoco di questa tormentata coalizione di governo, perché il commissariamento in materia di rifiuti vedrebbe i 5stelle a fianco della Raggi sostenuta da “l’illuminato” Beppe Grillo. Soluzione commissariale che vedrebbe il Movimento schierarsi nella “lotta dura senza paura” con le popolazioni dell’Ardeatina nel tentativo di recuperare l’originaria vocazione ecologica, ma soprattutto il declinante consenso elettorale.

Un problema in più anche per il Pd che guarda alle Comunali del 2021 mentre Salvini è già in campagna elettorale e incalza per la conquista di Roma proprio sul tema dei rifiuti facendo barricate contro il loro trasferimento a Civitavecchia guidata, guarda un po’, da un sindaco leghista.

Giuliano Longo