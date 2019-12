La scorsa notte, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 17enne di origini slave, già noto alle forze dell’ordine e domiciliato presso il campo nomadi di via Candoni, per il reato di furto aggravato continuato in concorso.

Il baby-ladro, in compagnia di un complice che è riuscito a dileguarsi, è stato sorpreso dai Carabinieri, subito dopo aver rubato degli oggetti da un’auto parcheggiata in via dei Pioppi, all’altezza di via delle Mimose, grazie alla rottura di un deflettore. Il giovane, vistosi scoperto ha tentato la fuga a bordo di uno scooter Honda Sh, successivamente risultato rubato poco prima in via Belluzzo. Ne è nato subito un inseguimento con i militari, terminato pochi metri dopo, quando il 17enne è rovinato sull’asfalto, dopo aver urtato un’auto in sosta.

Restituiti gli oggetti e lo scooter rubato ai legittimi proprietari, i Carabinieri hanno accompagnato il ladro presso il centro di prima accoglienza per i minori di Roma Virginia Agnelli.