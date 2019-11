Università Cattolica, domani a Roma l’Open Day per Economia e Medicina

Si terrà 30 novembre, dalle ore 9.30 presso Polo Universitario “Giovanni XXIII” (L. go F. Vito, 1 – 1° piano), l’appuntamento autunnale dell’Open Day, la Giornata dedicata all’orientamento universitario. Alle aspiranti matricole e alle loro famiglie si presenta l’intera offerta formativa della Facoltà di Economia e della Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Cattolica presso la sede di Roma.

I partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi anche con le prove di simulazione per l’ammissione ai corsi di laurea in Economia e Medicina e chirurgia.

L’Open Day avrà inizio alle ore 9.30 con l’incontro, in Aula Lazzati, “Perché le cose accadano ci vuole un luogo: l’Università Cattolica si presenta agli studenti”, momento iniziale per conoscere da vicino l’Ateneo e le opportunità offerte agli studenti.

Quindi, in appuntamenti distinti per le due Facoltà, verrà presentata dai docenti e dai tutor l’offerta formativa.

Per la Facoltà di Economia, alle ore 10.00 nell’Aula 5 del Polo Universitario “Giovanni XXIII” si terrà l’incontro “Perché studiare Economia?” con il Preside della Facoltà e il coordinatore del Corso di laurea in Economia e gestione dei servizi. Alle ore 10.30 avrà luogo il meeting “La qualità del nostro studio” con i rappresentanti degli studenti e i tutor di gruppo, e alle ore 11.00 si terrà l’incontro con i laureati della Facoltà “Cosa dopo la laurea?”. Infine, alle ore 11.30 l’incontro di preparazione al test d’ingresso ai Corsi di laurea triennali “Cosa bisogna sapere per Economia”.

Per la Facoltà di Medicina e chirurgia, in Aula Lazzati, saranno presentati dai docenti alle ore 10.00 i Corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Farmacia, Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery e in Odontoiatria e protesi dentaria e alle ore 11.00 i Corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie e in Scienze e tecnologie cosmetologiche.

“Mettiamoci alla prova”: incontri di preparazione alle prove di ammissione alle Facoltà di Economia e Medicina

Per preparare le aspiranti matricole alle prove di ammissione alle Facoltà di Economia e Medicina e chirurgia si terranno due incontri di preparazione: alle ore 14.30, in Aula 5 per Economia e in Aula Lazzati per Medicina, si svolgeranno gli incontri di simulazione della prova di ammissione ai Corsi di laurea delle due Facoltà presso il Campus di Roma.



Un incontro dedicato alle famiglie e colloqui psicoattitudinali

Alle ore 14.30 in Aula Franceschini si terrà un incontro dedicato alle famiglie dal titolo “Genitori in Ateneo: conoscere l’Ateneo per accompagnare nella scelta”. Inoltre, durante la giornata, con il supporto di psicologi esperti di orientamento, ogni studente avrà la possibilità di riconoscere, in colloqui individuali, i propri punti di forza e debolezza per arrivare a definire quali aree disciplinari risultano più affini al proprio profilo.

I Desk delle Facoltà con i tutor e le visite guidate al campus

Per l’intera giornata ai Desk delle Facoltà, attivi dalle ore 8.30, saranno presenti i tutor di gruppo, studenti laureati, che racconteranno la loro esperienza e potranno fornire utili consigli anche su tutti i servizi della sede romana dell’Università Cattolica (aiuti economici, mense, collegi, prestito libri, servizio sanitario e counselling, corsi di lingue e programmi Internazionali e procedura di ammissione) che saranno il tema di due incontri dedicati alle ore 11.30, 12.30 e 15.30 in Aula Franceschini.

Dalle ore 11.00 alle ore 17.00 si potranno effettuare visite guidate al campus universitario.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito istituzionale dedicato agli studenti delle scuole superiori: http://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/triennali-come-incontrarci-open-day-roma e contattare il Servizio Orientamento della sede di Roma dell’Università Cattolica: orientamento-rm@unicatt.it.