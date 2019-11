Drammatico incidente stradale in Calabria: 2 morti e 3 feriti

È di due morti e tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 jonica a Roghudi, nel Reggino. L’incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto tre autovetture.

Per alcune ore, questa mattina, il traffico è stato deviato su strade alternative al percorso della statale. Sul posto sono intervenuto le forze dell’ordine, operai dell’Anas e personale del servizio sanitario di emergenza 118.