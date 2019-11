Roma, fiumi di droga e banda di picchiatori: Diabolik tra gli ideatori

Tra l’agosto e il settembre del 2018, Fabrizio Fabietti, Mauro Ridolfi e Fabrizio Piscitelli detto ‘Diabolik‘ (i primi due finiti in carcere, il terzo ucciso nell’agosto del 2019) hanno tentato di concludere l’importazione, tramite un natante, di un ingente carico di hashish proveniente dal Marocco, con l’appoggio di Fabio Panichelli, già destinatario di un provvedimento restrittivo per 10 anni e 10 mesi di reclusione da scontare, in relazione a fatti analoghi. E’ quanto si legge nell’ordinanza del gip Angela Gerardi. Secondo gli investigatori della Guardia di Finanza, Piscitelli, Fabietti e Ridolfi “agevolavano la latitanza di Panichelli, fornendogli documenti falsi per l’espatrio e consentendogli cosi’ di giungere in Spagna attraverso il Marocco dove poter gestire le fasi di approvvigionamento e spedizione del narcotico ai soci”.

Il 14 settembre 2018, la Finanza ha registrato una conversazione dalla quale emergeva che il complice era riuscito ad espatriare e si trovava ad Algeciras in attesa di ripartire per il Marocco. In quello stesso giorno, Piscitelli va a casa di Fabietti per invitarlo a mantenere personalmente i contatti con Panichelli al posto di Ridolfi (“fatti sentì te… dammi retta… io voglio che ci parli te ‘Fabietti’ con Fabio… Mo’ ce parlo io”) a dimostrazione – secondo il gip – della riferibilità dell’operazione all’intero gruppo. Piu’ avanti i due si confrontano sulla modalita’ di suddivisione dell’ingente fornitura di hashish che erano in procinto di importare, pari a 2500 kg, di cui 1400/1550 che avrebbe gestito loro direttamente con una spartizione in tre quote uguali da circa 500 kg ciascuno e il resto da girare agli altri partecipanti. Cosi’ Piscitelli: “…fino adesso siamo 7 stecche… voglio capire chi siamo… io, Danilo, Sandro, i gemelli siamo 5, gli altri due chi sono? Uno dovrebbe essere quello che mette i soldi della barca e l’altro? Vediamoci un attimo perche’ qui tutte stecche…”. Per il giudice Gerardi, questa conversazione, con espliciti riferimenti ai partecipanti all’operazione, ai quantitativi oggetto dell’importazione, al ricorso ad un natante per l’ingresso in Europa, agli investimenti di denaro effettuati dimostra come l’operazione sia andata oltre gli atti meramente preparatori e che solo la recuperata liberta’ da parte di Fabietti ha impedito di seguire la fase finale del perfezionamento dell’accordo e della consegna dello stupefacente. Per chi indaga, il 18 settembre 2018, il gruppo aveva la disponibilita’ di 407 kg di hashish che veniva sequestrato dal Gico, circostanza che “ha provocato una certa agitazione tra gli indagati, d’accordo nel ritenere necessario avvisare dell’accaduto Panichelli che stava all’estero”.