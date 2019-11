Elezioni regionali in Calabria, il candidato M5S sarà Francesco Aiello

Ci sono voluti un po’ di giorni di riflessione, ma alla fine la decisione è stata presa: Francesco Aiello, professore di Politica Economica all’Università della Calabria, ha accolto l’invito arrivato da Luigi Di Maio a candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria con il Movimento 5 Stelle: “Con la consapevolezza di affrontare un’intensa, importante e difficile sfida, ho deciso di accettare la proposta civica del Movimento Cinque Stelle“, ha detto il docente.

Francesco Aiello poi ha fatto appello “alle migliori forze presenti sul territorio per ritrovarsi intorno ad un progetto comune condiviso da un’ampia alleanza civica. Sono fiducioso che l’entusiasmo degli attivisti del movimento e di quanti vorranno unirsi a questo progetto sarà una fonte preziosa di energia per disegnare, tutti insieme, un percorso nuovo per la Calabria. C’è una Calabria onesta, resiliente e positiva che ha bisogno di emergere e di essere valorizzata, qui e nel Paese. A questa Calabria rivolgo il mio appello”.