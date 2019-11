Disabilità, lettera di licenziamento per 32 lavoratori a Roma. Risponde Claudio di Berardino

In merito all’articolo pubblicato ieri sul nostro portale Disabilità, lettera di licenziamento per 32 lavoratori a Roma risponde con una nota Claudio di Berardino: «Stupiscono i toni e le modalità con cui alcuni rappresentanti del terzo settore e del mondo delle cooperative hanno firmato una lettera indirizzata all’assessorato al Lavoro in merito al rischio di licenziamento da parte della cooperativa “A Capo”. In particolare questa nota inviata anche all’assessorato alle Politiche Sociali, appare come una presa di posizione pubblica dissonante e, francamente fuori luogo perché fa seguito a un recente incontro tutt’altro che negativo».

«Ci si riferisce alla riunione convocata congiuntamente dai due assessorati regionali nel mese di ottobre per poter valutare ogni possibile soluzione idonea a supportare la ricollocazione dei lavoratori con grave disabilità nell’ambito delle competenze regionali attivabili. Nell’ambito di tali positive interlocuzioni – conclude la nota dell’assessorato al Lavoro della Regione Lazio – in cui tutte le parti hanno dimostrato piena e convinta collaborazione, non si comprende oggi la necessità di un cambio di atteggiamento così repertino».