Al Teatro Tirso un mondo di favole e fantasia per i più piccini con una kermesse tutta per loro

Perché la fantasia dei bambini non si spenga c’è bisogno di donargliela. Ecco, quindi, che il Teatro Tirso de Molina, sempre attento alle esigenze del pubblico, ha deciso di produrre quattro appuntamenti formato famiglia. A volere fortemente l’iniziativa il direttore artistico, Achille Mellini, convinto che la creatività dei più piccini possa passare soprattutto attraverso il teatro. La formula prevede quattro appuntamenti la domenica mattina, 1 e 22 dicembre 2019, 23 febbraio e 19 aprile 2020, con orario comodo per tutti (ore 11.15) Si parte con “Il Segreto di Robin Hood”, per la regia di Olimpia Alvino. Una favola colorata: Cosa significa essere un eroe? Uccidere giganti o avere raggi laser che sparano dalle mani? No, perchè i veri eroi si riconoscono dal coraggio e da quanto sono disposti a sacrificare per aiutare i più sfortunati, proprio come Robin Hood: il più grande eroe di tutti i tempi. Un uomo che da principe diviene fuorilegge pur di combattere per la libertà e donare un po’ di gioia ai poveri della sua città: Nottingham. Ma questo Robin Hood ha un piccolo segreto, tutto da scoprire. Tra gli altri titoli in programma: “Babbo mi sono perso il Natale”, “Aladdin”, “Un’emozione per amica”.

Teatro Tirso de Molina INFO E PRENOTAZIONI 068411827