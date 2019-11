Sanità, conti in utile. Zingaretti: ora fine del commissariamento

“Si e’ concluso il tavolo con i ministeri affiancanti in maniera a nostro giudizio eccellente.

Il tavolo ha valutato e confermato un utile per il 2018 dei conti della sanita’ di oltre 6 milioni, per il 2019 di un tendenziale che andra’ oltre i 50 milioni di euro. Quindi e’ un risultato veramente positivo”. A dirlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina al termine di un incontro al Mef sulla sanita’ del Lazio.

“Accanto a questo, per quanto riguarda la qualita’ delle cure con il Ministero affiancante della Salute si e’ potuto certificare un aumento dei punteggi Lea di addirittura 10 punti che collocano il Lazio tra 180 e 190 punti. L’insieme di queste condizioni ha permesso lo sblocco di risorse finanziarie per oltre 300 milioni di euro di piena liquidita’ e quindi ringrazio il tavolo e tutti coloro che dal giorno dell’inizio del commissariamento hanno seguito le vicende della sanita’ sia qui che nella direzione regionale che nella vita dell’amministrazione regionale del Lazio”. A questo punto – ha agigunto Zingaretti – “attendiamo a breve il decreto del Consiglio dei Ministri per sancire l’uscita dal commissariamento – ha concluso Zingaretti – anche a seguito dell’eccellente svolgimento del tavolo che si e’ appena concluso con la soddisfazione devo dire veramente questa volta di tutto e di tutti”.