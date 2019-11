Roma Lido, il treno si blocca a Vitinia: aggrediti macchinista e capotreno

Luca Benigni

Aggrediti ieri capotreno e macchinista del treno Roma Lido. Il convoglio delle 7.55. si è bloccato all’altezza di Vitinia per un guasto lasciando centinaia di studenti e lavoratori sulle rotaie. L’ennesimo rottura ha esasperato gli animi dei pendolari fino all’aggressione. Non ci sono state conseguenze per i due dipendenti Atac, ma studenti e lavoratori sono riusciti ad arrivare a destinazione solo verso le 10, ora di ricreazione nelle scuole e della pausa caffè in ufficio.

Un disastro gestionale quello che investe le ferrovie concesse Roma Lido e Roma Nord che ormai si moltiplica giorno dopo giorno. E l’abbandono crea tensioni sempre più forti che si scaricano sui cittadini pendolari. Il sindacato Fast nel denunciare l’episodio aggiunge che “la carenza di materiale rotabile è diventata insostenibile. Di nove treni occorrenti a garantire quanto previsto dal contratto di servizio, ne risultano efficienti poco più della metà. Gli interventi tecnici sulle centraline elettroniche del sistema di controllo porte dei vecchi treni MA 200, ha peggiorato la situazione. Questo provoca guasti ricorrenti e ricorrenti richiami. Non è possibile continuare a lavorare in queste condizioni e mettere a rischio l’incolumità dei dipendenti”, conclude il sindacato.

Solidarietà ai due lavoratori è stata espressa da Fabrizio Bonanni del Comitato pendolari Roma Nord: “L’aggressione subita stamattina dal macchinista che prestava servizio sulla Romalido è una cosa inaudita e inqualificabile! Premesso che non sono loro i capri espiatori del disagio che viviamo come pendolari, condanniamo nella maniera più assoluta tale vile atto. Non ci sono giustificazioni e speriamo che la magistratura indaghi su questo folle gesto. Siamo tutti esasperati, si può essere in disaccordo, ci si scontra e ci si confronta, ma l’aggressione fisica o psicologica non è mai ammessa! Solidarietà ai lavoratori di ATAC”.