Roma, emergenza rifiuti. Valeriani: “La Regione farà un’ordinanza”

“Ci dispiace, avremmo voluto procedere di intesa col Comune di Roma come accaduto a luglio, ieri sera eravamo convinti di avere raggiunto un accordo perche’ il capo di Gabinetto del Comune ci aveva recapitato una sostanziale condivisione di piano di azione di cose immediate, a medio e lungo termine, siamo andati a casa sapendo che c’era un’intesa.

Stamattina, registriamo che questo non c’e’ piu’, non siamo contenti ma emetteremo un’ordinanza e faremo tutto cio’ che la norma ci consente e attribuisce”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, parlando in Consiglio regionale sull’emergenza rifiuti a Roma.

“Non lasceremo questa citta’ cadere nel caos, eserciteremo i nostri poteri perche’ e’ giusto che chi ha piu’ responsabilita’ e coraggio li eserciti”, ha aggiunto Valeriani spiegando poi i punti dell’ordinanza: “L’intesa era su tre punti:

l’individuazione di luoghi immediati per localizzare centri di trasferenza, l’avvio immediato di gare fare per trovare un operatore all’estero dove inviare i rifiuti, e individuare in aree compatibili un sito per la discarica di Roma. Su questo si era trovato l’accordo”.