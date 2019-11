Rifiuti Roma, Pd e lista civica: da Raggi passerella inconcludente

“La Raggi preferisce manifestare davanti alla Regione piuttosto che fare la sindaca e risolvere i problemi dei rifiuti di Roma. Anziche’ convocare l’Assemblea Capitolina per prendere provvedimenti urgenti sull’emergenza rifiuti in atto, cosi’ come prevede la legislazione vigente, preferisce la passerella e il vittimismo davanti alle telecamere”. Lo scrivono in una nota i gruppi consiliari capitolini Pd e lista civica Roma torna Roma. “La realta’ e’ che – prosegue il testo – dopo tre anni e mezzo all’insegna dell’inconcludenza e di progetti annunciati e mai realizzati la sindaca decide di non assumersi le sue responsabilita’ e di scaricarle altrove. I romani sono in balia di una amministrazione di irresponsabili, capaci solo di moltiplicare le emergenze. La sindaca chiede di non calare soluzioni dall’alto, ma ha fatto un’ordinanza inutile per spostare il problema di Roma in un’altra comunita’ del Lazio”.