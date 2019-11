Temporali in arrivo oggi sulla capitale con una allerta che andrà dalle prime ore del pomeriggio fino a domani mattina.

Dopo la breve serie di impulsi umidi e a tratti instabili che tra giovedì e venerdì punteranno l’Italia, interessandola solo in parte, si assisterà ad un temporaneo rinforzo dell’alta pressione in avvio di weekend che sembra intenzionata a regalarci almeno qualche ora di tregua caratterizzata da tempo più stabile. Solo l’estreme regioni meridionali tirreniche dovrebbero risentire ancora sabato dei residui della circolazione umida occidentale, con gli ultimi piovaschi sull’area calabrese, mentre sul resto d’Italia dovrebbero prevalere condizioni di tempo più stabile.

In serata tuttavia da una nuova depressione atlantica sembra dipartirsi una perturbazione diretta verso l’Italia, che coinvolgerebbe sin dalle prime ore di domenica il Nordovest con una ripresa del maltempo. Una perturbazione il cui esito è ancora in fase di analisi, poiché la sua traiettoria successiva rimane ancora incerta e tutto dipenderà dall’esatta collocazione del minimo depressionario atlantico che la accompagna. Al momento l’evoluzione più probabile vedrebbe l’avanzamento del fronte dal Nordovest verso il Triveneto e contemporaneamente verso le tirreniche centro-settentrionali, con piogge, rovesci e nevicate sulle Alpi oltre gli 800/1200m. Rimarrebbero invece tagliati fuori dal peggioramento i settori tirrenici meridionali, quelli adriatici e ionici. In ogni caso la tendenza potrebbe subire modifiche nei prossimi giorni e vi consigliamo quindi di seguire i prossimi aggiornamenti.