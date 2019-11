Maltempo, traffico in tilt a Valmontone

Il maltempo di queste ore si fa sentire anzitutto sulla viabilità autostradale, dove ancora una volta si registrano auto in panne per gli improvvisi scrosci d’acqua. Questa volta la criticità è stata segnalata tra Valmontone e Colleferro e precisamente al km 593, dove si attendono i soccorsi per la rimozione di un’auto spenta.

È stato attivato lo scambio di carreggiata per agevolare il traffico diretto verso sud. Il maltempo durerà per almeno 24 ore: la protezione civile ha emesso una criticità gialla su tutto il territorio.