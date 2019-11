Grave incidente sulla Pontina: strada chiusa

Sulla strada statale 148 “Via Pontina” e’ provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma ad Aprilia (km 38) a causa di un incidente. Il traffico e’ deviato sulla viabilita’ locale con uscita obbligatoria allo svincolo di via Apriliana, in localita’ Casalazzara. Lo rende noto Anas.

L’incidente ha riguardato un mezzo pesante che non ha coinvolto altri veicoli.

Il personale Anas e’ intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilita’ appena possibile.