Fondazione Musica per Roma, i nomi per il futuro cda

Sono 55 i curriculum pervenuti all’esame della Commissione capitolina Cultura per la selezione in vista della nomina del prossimo Cda della Fondazione Musica per Roma, che gestice l’Auditorium Parco della Musica. Tra i nominativi anche l’avvocato Pieremilio Sammarco, titolare bello studio dove ha lavorato in passato la sindaca Virginia Raggi, e poi l’attuale ad Jose’ Ramon Dosal Noriega – dal 2015 alla guida dell’Auditorium – cosi’ come quello del presidente uscente della struttura, Aurelio Regina. Tra i cv pervenuti anche quello dell’ex direttore del Teatro di Roma Antonio Calbi.