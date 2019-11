Disabilità, lettera di licenziamento per 32 lavoratori a Roma

A partire dal prossimo mese, 32 soci lavoratori disabili della cooperativa “A Capo” saranno licenziati, a causa del “degenerare di condizioni patologiche o di disagio sociale”:

la denuncia arriva dalle famiglie, riunite in Comitato, che hanno scritto all’assessore al Lavoro della regione Lazio Di Berardino, chiedendo un intervento urgente. Malgrado i buoni propositi di un tavolo instaurato con le principali organizzazioni sindacali, infatti, “da parte vostra non e’ pervenuto alcun riscontro su possibili percorsi di supporto che evitassero il licenziamento collettivo dei 32 lavoratori piu’ fragili della cooperativa” Grande la preoccupazione delle famiglie ma anche la ricaduta sociale: “Si prevede che questi 32 lavoratori piu’ fragili, usciti dal circuito lavorativo, andranno a gravare prima sul sistema degli ammortizzatori sociali e poi presumibilmente sul sistema socio-sanitario, fatta eccezione per quei pochi che potranno contare sul supporto familiare. E’ un ulteriore duro colpo al modello di inserimento lavorativo portato avanti dalle Cooperative sociali di tipo B e previsto dalla legge, che ne disciplina anche gli strumenti di promozione e sviluppo”, denuncia il comitato.

Dalla legge ai fatti All’assessore regionale viene inoltre rammentato che “il Consiglio Regionale del Lazio, quest’anno, ha provveduto ad aggiornare e modificare la legge regionale di disciplina delle Cooperative Sociali (L.R.24/1996) che chiarisce quanto segue: ‘Al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di svantaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 112 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), la Regione, gli enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, nell’ambito dei rispettivi procedimenti di programmazione annuale, relativamente a servizi strumentali ad alta intensita’ di manodopera, riservano, ove possibile, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento dell’importo annuo complessivo dell’approvvigionamento di tali servizi a contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria in favore delle cooperative sociali di tipo b)’. L’intento della legge e’ proprio permettere di ampliare le opportunita’ occupazionali per i lavoratori piu’ fragili.

Tuttavia, affinche’ l’intento non resti sulla carta, la Regione si deve adoperare per darne applicazione”.

La crisi delle cooperative Le Cooperative di inserimento lavorativo, riferisce ancora il comitato, “sono quelle che piu’ di tutte hanno risentito della crisi degli ultimi anni, nonostante si collochino a pieno titolo come strumento centrale di politiche attive del lavoro, oltre ad essere fattore di sviluppo e coesione territoriale e a permette la riduzione della spesa in ambito sanitario e sociale. Per questi motivi, da questa Amministrazione ci aspettavamo un maggior impegno per provare a salvare un’esperienza virtuosa di inserimento lavorativo di lunga durata. Le cooperative continuano a impegnarsi ogni giorno per ridefinire percorsi autonomi di vita e non limitarsi a dare risposte di assistenza, contribuire a creare comunita’ accoglienti nei confronti di tutte le differenze, costruire opportunita’ di lavoro inclusive delle persone svantaggiate.

Senza un sufficiente supporto pubblico, tutto questo e’ molto difficile da attuare. Eppure – continua la lettere – il recente Piano della Regione Lazio (deliberato lo scorso 19 gennaio) al punto 3 dichiarava di avere proprio l’ obiettivo di “non lasciare nessuno solo”, di voler ridurre l’isolamento di persone a maggior rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento a quelle con disabilita’ che necessitano di sostegni intensivi. Non resta a questo punto – conclude il Comitato dei lavoratori disabili con le loro famiglie – che sollecitare un intervento urgente della Regione Lazio, chiedendo all’Assessore Di Berardino, di passare dalle semplici enunciazioni ad interventi concreti per far restare nel mondo del lavoro 30 persone che rischiano di esserne escluse”.

La lettera e’ firmata, oltre che dal comitato (tramite i suoi rappresentanti Roberto Montebovi e Angelo Chianese) da Francesca Danese, portavoce del Forum Terzo Settore Lazio; da Umberto Gialloreti, presidente Consulta cittadina permanente sui problemi delle persone handicappate di Roma Capitale; Anna Vettigli, responsabile Legacoopsociali Lazio.