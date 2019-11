Colli Aniene, carabinieri sorprendono evaso dai domiciliari a bordo di uno scooter

I Carabinieri della Stazione Roma Santa Maria del Soccorso, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato un romano di 47 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, per evasione e ricettazione.

L’uomo che doveva trovarsi in casa perché ristretto ai domiciliari, è stato sorpreso a bordo di uno scooter e alla vista dei militari ha cambiato repentinamente strada. I Carabinieri lo hanno comunque fermato, poco dopo, ed hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava era rubato.

L’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.