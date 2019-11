CIVITAVECCHIA, SOTTO SEDE COMUNE SI FRONTEGGIANO BELLA CIAO E INNO MAMELI. SINDACO: NOI CON SALVINI

‘Bella Ciao’ contro l’inno di Mameli. Il duello canoro è andato in scena ieri sotto il Municipio di Civitavecchia dove, appena dopo l’uscita di Matteo Salvini, si sono fronteggiati una trentina di antileghisti e quasi altrettanti supporter dell’ex vicepresidente del Consiglio.

A dividerli un piccolo cordone della polizia, che inizialmente ha sbarrato la strada a chi voleva inseguire Salvini che stava andando via, dopo avere partecipato a un incontro pubblico nel Municipio della città portuale.

Sventato il pericolo di un ‘contatto’ tra il leader leghista e i suoi contestatori, a questi ultimi non è rimasto altro che urlargli contro ‘Bella Ciao‘. Ma a quel canto partigiano subito i sostenitori di Salvini hanno replicato intonando, a distanza ravvicinata, le note dell’inno di Mameli. Tra le due parti nessuno scontro, solo la curiosa contrapposizione di due ‘testi’ che non dovrebbero essere appannaggio di alcuna parte politica.

“Se il Comune di Roma sta annegando nell’immondizia la responsabile è il sindaco di Roma, la Raggi, che deve andare a casa, se la regione non ha un piano rifiuti è colpa di Zingaretti e deve andare a casa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a CIVITAVECCHIA.

“Disapprovo profondamente la decisione della sindaca Raggi di predisporre il conferimento da parte di Ama di ulteriori mille tonnellate al giorno di rifiuti nella discarica di Civitavecchia. Chiedo l’immediato ritiro di un’ordinanza con la quale si vuole utilizzare anche il sito di Civitavecchia come discarica dei rifiuti della Capitale.

Considero immorale trasferire in altre località le criticità irrisolte in questi anni. Troppo semplice spostare i problemi e addossarli ad altri senza pensare alle ripercussioni che tali scelte possono comportare. Occorre far valere il principio dell’autosufficienza e l’esigenza di chiudere il ciclo dei rifiuti sulla base dell’ambito territoriale ottimale. La sindaca di Roma dimostra ancora una volta di non sapere gestire il ciclo dei rifiuti, condannando la sua città ad uno stato permanente di emergenza. Mi sento al fianco del Comune e dei cittadini di Civitavecchia, la provincia non può essere penalizzata dall’incapacità di chi governa la Capitale del nostro Paese”.

Lo dichiara in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, senatore Claudio Fazzone.