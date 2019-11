Antisemitismo: imbrattate a Roma vie intitolate a vittime leggi razziali

Sono state imbrattate a Roma le targhe di strade dedicate a vittime delle leggi razziali, Nella Mortara e Mario Carrara, nel XIV Municipio.

“Imbrattate targhe delle strade intitolate la settimana scorsa a chi ha combattuto contro fascismo e razzismo, prima erano dedicate a firmatari del ‘Manifesto della razza. Gesto vergognoso’.

Ripuliamo subito” ha commentato in un tweet il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

“Inaccettabile vandalismo a #Roma contro targhe dedicate a vittime leggi razziali. Non sara’ mai abbastanza, anche in una #democrazia come la nostra, l’impegno per rafforzare e difendere la cultura della libertà e per far sì che la storia sia patrimonio condiviso. @forza_italia”. Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria.