Vaccini antinfluenzali, l’importanza della prevenzione. A partire dal personale medico

Medici, infermieri, personale volontario e tutte le figure che lavorano in ospedale dovrebbero sottoporsi a queste procedure preventive perchè è fondamentale contenere quanto più possibile ripercussioni negative per la salute, non solo dei diretti interessati, ma soprattutto degli assistiti”.

Per questo motivo, due strutture d’eccellenza della sanità italiana hanno deciso di lanciarsi questa sfida virtuosa per raggiungere l’ambizioso obiettivo di incrementare ulteriormente le coperture dello scorso anno. “Vaccinarsi contro l’influenza è particolarmente importante all’interno delle comunità ospedaliere – spiega Michele Lagioia, Direttore Sanitario di Humanitas. Ci vacciniamo, in generale, con la convinzione di prevenire una fastidiosa malattia di stagione e siamo meno orientati, anche fra professionisti sanitari, sull’importanza della vaccinazione anti-influenzale come protezione da assicurare ai nostri pazienti, in particolare ai più fragili. In Humanitas crediamo fermamente in questo strumento di prevenzione, e speriamo che questa sfida virtuosa possa aiutarci a fare molto di più, alzando ulteriormente il tasso di vaccinazione della nostra comunità di professionisti e contagiando altre realtà nazionali”.

Durante questa “partita” lunga 8 settimane, nelle due strutture sono partire delle vere e proprie campagne di sensibilizzazione interne con video, fotografie e selfie che mostrano medici e pazienti mentre si fanno vaccinare. I dati relativi al tasso di vaccinazione influenzale nelle due strutture ospedaliere saranno settimanalmente resi pubblici sulla intranet aziendale – e a periodicità definita anche sui siti web dei 2 ospedali – in maniera standardizzata e per specifiche categorie professionali: medici, infermieri e altre professioni sanitarie, studenti e specializzandi.