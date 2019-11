Tentano furto con kit di grimaldelli: il caso a Roma

Il kit per il “perfetto furto” indosso a due stranieri arrestati dalla Polizia di Stato: 42 grimaldelli, una torcia, cacciaviti oltre a calamite di diversa misura.

Un kit per il ‘perfetto furto’ composto da 42 grimaldelli, cacciaviti, calamite di diversa misura e naturalmente una torcia, e’ quanto trovato dagli agenti della Polizia di Stato dei commissariati Primavalle ed Aurelio indosso a due cittadini di origine georgiana responsabili di un furto in un appartamento nel quartiere Primavalle.

Accurata la segnalazione fatta dallo stesso proprietario alla sala operativa della Questura di Roma : “due uomini, uno di corporatura robusta e capelli rasati, l’altro con capelli scuri e barba, stanno forzando la porta di ingresso della mia abitazione”, “li vedo grazie alle telecamere di videosorveglianza collegati ali mio telefono”. Bloccata l’unica via di fuga della palazzina da una delle due pattuglie intervenute, l’altra si e’ catapultata all’interno sorprendendo D.A. e B.G. mentre chiudevano frettolosamente la porta di ingresso dell’appartamento appena svaligiato. Oltre agli attrezzi del mestiere, i due avevano con se anche il bottino del furto appena compiuto: tre orologi , monili in oro, bigiotteria e della frutta per sviare eventuali controlli. I due di 37 e 32 anni, entrambi di origine georgiana, sono stati arrestati per furto aggravato. La refurtiva recuperata e’ stata restituita al legittimo proprietario.