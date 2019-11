Roma, va a rapinare una tabaccheria in zona Casal Bruciato: in manette 50enne

Al termine di una rapida attività d’indagine, partita subito dopo una rapina in danno di una tabaccheria di Largo dei Crispolti, questa notte, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un romano di 50 anni, con precedenti, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

L’intervento nella tabaccheria dei Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo e del Nucleo Operativo della Compagnia Piazza Dante, allertati dopo la rapina, ha permesso di reperire importanti elementi per risalire all’identità del rapinatore. Le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri di risalire in breve tempo all’autore.

Al termine di un servizio di osservazione, effettuato presso il domicilio della fidanzata dell’uomo, i militari lo hanno rintracciato e bloccato mentre si trovava ancora a bordo della stessa autovettura usata per fuggire dopo la rapina, una Volkswagen a lui intestata.

Rinvenuta parte del bottino, custodita in un borsello da uomo, identico a quello utilizzato nel corso della rapina la tuta e le scarpe, indossate dal rapinatore e ripresi dalle telecamere dell’esercizio commerciale.