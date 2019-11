A Palestrina tre medaglie d’oro al valor civile

Medaglie d’oro al Valor Civile sono state assegnate ieri a tre cittadini di Palestrina, persone che fanno grande una comunità. Il riconoscimento è staot assegnato a Mauro Luddeni, Dario Testani e Alessio Micucci. Non era mai successo prima a Palestrina. Ieri per l’occasione si è svolto un consiglio comunale straordinario. Un momento sacro per la città, per questi tre ragazzi che si sono caratterizzati per generosità, coraggio, impegno, scaltrezza, responsabilità e coscienza di dover mettere tra le priorità del momento, la salvezza del prossimo. Mauro Luddeni è morto a 29 anni sull’A1 mentre stava portando soccorso a delle persone coinvolte poco prima di Monteporzio Catone, in un tamponamento a catena. E’ stato travolto da un tir impazzito. Dario Testani invece è morto in un cantiere, si era calato dentro uno scavo per soccorrere due operai tra cui Alessio Micucci travolta da una frana. E’ riuscito a portarli fuori ma poi una seconda frana lo ha sepolto vivo. I soccorsi immediati non sono riusciti a salvarlo. Micucci é riuscito a salvarsi ma comunque con gravi conseguenze psico-fisiche. Il Consiglio comunale si è svolto alla presenza di tutti i familiari dei tre ragazzi ancora sofferenti per le gravi perdite.

Luca Benigni