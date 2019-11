Muore in casa a Roma, poche ore prima era stato dimesso da ospedale

Un uomo di 65 anni e’ stato trovato morto ieri mattina alle 7.05 nell’abitazione della madre in via Bernardo da Bibbiena, in zona Primavalle, a Roma. L’uomo era stato dimesso poche ore prima dall’Ospedale Cristo Re. Sul posto i poliziotti del Reparto Volanti. Al momento, secondo quanto si apprende, sono in corso indagini sulle dimissioni del 65enne dalla struttura ospedaliera