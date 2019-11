Maxi blitz alle case popolari di San Basilio

Blitz degli agenti della polizia locale di Roma Capitale presso alcuni immobili in zona San Basilio, periferia della Capitale. Circa 200 vigili urbani hanno avviato una serie di accertamenti presso alcuni appartamenti tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo. I controlli presso gli alloggi e le varie pertinenze, sono ancora in corso.

Tra i locali che in questi minuti vengono passati al setaccio dagli uomini della Polizia locale, in via Gigliotti nel cuore del quartiere San Basilio a Roma, c’e’ anche “un ex ufficio di strada per la vendita della droga”. In particolare si tratta di una cantina con una finestra su strada che e’ stata schermata con delle piastre di ferro e sulle quali e’ stata ricavata una piccola finestrella che veniva utilizzata per la compravendita della droga direttamente su strada.

Momenti di tensione con urla e insulti alla Polizia locale e in particolare al comandante del Corpo Antonio Di Maggio, quando gli agenti hanno divelto le porte di alcuni locali condominiali, gia’ noti per essere stati depositi di droga.

“Stanno arrivando” ha gridato qualcuno dalle finestre e subito alcuni abitanti delle palazzine popolari che erano scesi in strada hanno iniziato a scappare urlando e inveendo contro il comandante Di Maggio. “Bastardi, andatevene”, questi alcuni degli insulti rivolti agli agenti della Polizia di Roma Capitale. Al termine del parapiglia, durato pochi istanti, sono state identificate alcune persone.

(foto d’archivio)