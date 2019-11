La Asl Rm 1 consegna diplomi a 100 badanti

Nei giorni scorsi la Asl Rm1 ha consegnato il diploma a 100 badanti. Sono ormai 11 anni che si tiene il corso in collaborazione con la Comunità di S. Egidio per formare le persone , spesso straniere, a fornire una assistenza adeguata ad anziani e disabili. Le lezioni si articolano su 130 ore di lezioni frontali e 30 ore di tirocinio e simulazioni pratiche per insegnare il modo più corretto per movimentare un paziente o assistere un proprio familiare. Importantissime anche le nozioni sul corretto utilizzo dei servizi sociali e sanitari, nonché quelle di diritto, di demografia, di sociologia e di psicologia. Assegnati per la prima volta anche 32 “fast course caregiver” alle persone che lavorando non avevano la possibilità di frequentare l’intero ciclo di lezioni. Altra grande novità di questa edizione i 40 video di dimostrazioni pratiche (in italiano e in inglese) messi a disposizione sul sito della azienda sanitaria romana nella sezione dedicata al corso e sui social network della ASL Roma 1.La partecipazione al corso è gratuita, previo test di ingresso sulla comprensione della lingua italiana. Le domande di partecipazione devono essere consegnate presso l’Ambulatorio di Medicina Riabilitativa dell’Ospedale Santo Spirito o presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità di Sant’Egidio (via di San Gallicano, 25 – Roma). Info su www.aslroma1.it

Luca Benigni