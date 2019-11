Doppio appuntamento con Piccoli Comuni incontrano la cultura in provincia di Rieti

Doppio appuntamento ad ingresso gratuito in provincia di Rieti per la chiusura di Piccoli comuni incontrano la cultura, progetto della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea che vede per ogni tappa il supporto dei Comuni ospiti, attivando un percorso virtuoso di sostegno alla cultura.

Venerdì 29 novembre ore 21 il Teatro San Michele Arcangelo a Montopoli ospita LO STRETTO INDISPENSABILE di Dodi Conti & Paola Mammini, con Dodi Conti, Alessio Corasaniti e Carlo Martinelli. Se è vero che l’essenziale è invisibile agli occhi e non si vede bene che col cuore, il cuore dovrebbe avere una vista infallibile. Eppure in questo neonato terzo millennio in cui – dalle relazioni umane alle emozioni, dalla nostalgia all’incertezza del futuro – sembra tutto come un po’ fuori fuoco e opacizzato, anche lui inizia a perdere colpi. Eppure basterebbe poco, anche solo un po’ di briciole… perché tornasse a guardare e riconoscere le cose che veramente contano. Uno stretto indispensabile fatto di piccoli gesti, di attenzioni, ma soprattutto: di gentilezza. Con un occhio grato a Zavattini e un po’ di sana e indispensabile autoironia, Dodi Conti prova a portare in scena un miraggio: un piccolo possibile Miracolo…

Gabriele Coen, sassofoni e clarinetto, Stefano Saletti, oud e chitarra elettrica, Alice Palazzi, voce recitante, sono i protagonisti di RACCONTI RITROVATI un progetto de lacasadargilla, adattamento e regia di Lisa Ferlazzo Natoli in scena il 30 novembre ore 21 nel Teatro Comunale di Poggio Moiano. L’adattamento teatrale a cura di Lisa Ferlazzo Natoli parte da 3 autrici: Liebrecht con Una stanza sul tetto; Parker con La telefonata; e Schwartz con La signora Saunders scrive al mondo, Queste le donne e le storie scelte per tratteggiare un racconto parziale e sentimentale intorno alla scrittura ebraica femminile con le musiche originali di Gabriele Coen. Tre racconti – gioielli nascosti e ritrovati – che da prospettive vertiginosamente diverse raccontano di un’origine e di una fine: l’incontro conturbante con il mondo arabo, l’attesa di una telefonata d’amore e l’ultimo atto di resistenza di una signora perbene. Come un viaggio, insieme privato e fantasmatico, verso le geografie e le culture, le memorie e le lingue che hanno costituito alcune tra le più belle narrazioni d’Israele e d’America.

Il progetto PICCOLI COMUNI INCONTRANO LA CULTURA della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea, è pensato per 47 piccoli comuni, comunità al di sotto di 5000 abitanti, per il quale si sono sviluppate tante importanti collaborazioni: Teatro di Roma, Conservatorio di Santa Cecilia, Roma Lazio Film Commission, Progetti Speciali-ABC della Regione Lazio, ma soprattutto tutte le amministrazioni locali. Per poco più di 2 mesi, dal 28 settembre al 30 novembre , l’intero territorio sarà attraversato da concerti, spettacoli, attività per bambini, danza, incontri per un totale di 25 compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20 tra studiosi e scrittori: un caleidoscopico calendario di eventi che disegnerà un itinerario “fantastico” di riscoperta del piccolo/grande territorio.

I Comuni coinvolti nelle 5 Province: BARBARANO ROMANO, BASSIANO; CALCATA, CAMERATA NUOVA, CAMPOLI APPENNINO, CANEPINA, CANTALICE, CAPRANICA PRENESTINA, CARBOGNANO, CASPERIA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CASTELFORTE, CASTROCIELO, CELLENO, CERRETO LAZIALE, COLLEVECCHIO, COLONNA, CONTIGLIANO, FILACCIANO, FONTANA LIRI, GERANO, GIULIANO DI ROMA, GRADOLI, GUARCINO, MAENZA, MONTOPOLI DI SABINA, NORMA, ORIOLO ROMANO, PIANSANO, PICINISCO, POGGIO BUSTONE, POGGIO MOIANO, POLI, POSTA FIBRENO, PROSSEDI, ROCCA GIOVINE, ROCCA MASSIMA, ROCCA SANTO STEFANO, ROCCASECCA DEI VOLSCI, ROIATE, SAMBUCI, SAN DONATO VAL DI COMINO, SAN GIORGIO A LIRI, SANT’APOLLINARE, SANT’ORESTE, VALLERANO, VICOVARO.