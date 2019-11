Cosparge il marito di benzina e gli dà fuoco: caso shock a Rieti

Avrebbe dato fuoco al marito con taniche di benzina, uccidendolo, e provocando l’esplosione della propria abitazione, dalla quale avrebbe fatto uscire preventivamente i due figli. E’ lo scenario ipotizzato dagli inquirenti dietro la morte del 44enne di Rieti, che nella serata di ieri e’ rimasto tragicamente coinvolto nell’esplosione del suo appartamento situato nel quartiere di Campomoro, zona residenziale del capoluogo laziale, al terzo piano di una palazzina situata in via Dionigi. Secondo quanto apprende l’Agi da fonti investigative, la vittima avrebbe chiamato la polizia poco prima della tragedia, avvenuta attorno alle 22 di ieri sera, segnalando l’allontanamento della consorte dall’immobile, in compagnia dei figli. La donna, in realta’, si sarebbe procurata delle taniche di benzina, e una volta tornata a casa, al termine di una lite furiosa, avrebbe cosparso il marito di combustibile e dato fuoco, con modalita’ ancora oggetto di indagine da parte degli investigatori.

Sarebbero state proprio le urla dell’uomo a richiamare l’attenzione dei vicini, che a loro volta hanno chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine.