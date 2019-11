Codacons su Roma-Lido: «Si conferma la peggiore tratta d’Europa»

L’ennesima giornata di passione sulla Roma-Lido conferma ancora una volta come la linea che collega Ostia alla capitale sia in assoluto la peggiore tratta d’Europa. Ad affermarlo il Codacons, dopo i disagi registrati oggi e le proteste dei viaggiatori.

“I cittadini sono esasperati, e così non si può andare avanti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Guasti, problemi, ritardi, corse che saltano, treni cancellati, vetture stracolme all’inverosimile sono lo scenario quotidiano sulla Roma-Lido, uno spettacolo indegno di un paese civile e di una capitale europea. Per tale motivo chiediamo al Comune di Roma, alla Regione Lazio e al Ministero dei Traporti di adottare misure immediate, rendendo la linea del tutto gratuita per i viaggiatori, considerati i disagi che con incredibile frequenza si registrano sulla tratta, almeno fino a che non saranno garantiti gli standard minimi di qualità sulla Roma-Lido, standard che al momento appaiono lontanissimi” – conclude Rienzi.