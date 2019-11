VIOLENZA SULLE DONNE: AL VIA NEL LAZIO UN CORSO DI FORMAZIONE PER 4000 OPERATORI SANITARI

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra 25 novembre, la Regione Lazio promuove numerose iniziative ed eventi per sensibilizzare sul tema i cittadini e, in particolare, i giovani.

Si parte da un bando, il Premio Colasanti Lopez, dedicato alle scuole secondarie e agli istituti di formazione del territorio, che potranno elaborare scritti e progetti sul tema della violenza contro le donne. Ai vincitori saranno consegnati buoni per l’acquisto di materiale didattico.

Alla conferenza stampa di presentazione del premio stamani, davanti a decine di studenti, hanno partecipato l’attrice Claudia Gerini, l’assessora Pugliese, la presidente della IX commissione del Consiglio Regionale del Lazio Eleonora Mattia, la sorella di Rosaria Lopez, Letizia, e il fratello di Donatella Colasanti, Roberto. Proprio da lui viene la proposta, subito accolta da Zingaretti, di trasformare la casa di Colasanti a Sezze, in un consultorio dove le vittime di violenza possano trovare aiuto.