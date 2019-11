USURA BANCARIA, NEI MONDADORI STORE IL NUOVO LIBRO DEI FRATELLI MARITATO

E’ fresco di stampa e in prossima uscita presso i Mondadori Store il nuovo libro Usura bancaria SPA. Il «prezzo» pagato per avere preso in prestito, una somma di denaro detta «capitale», scritto da Michel Emi Maritato e Carol Gabriella Maritato, rispettivamente presidente di Assotutela ed esperto di usura bancaria, e vicepresidente di Assotutela e giurista. “Quando pensiamo ai “poteri forti”, vengono subito in mente le banche – spiegano i fratelli Maritato -. Ultimamente, nonostante questa “forza”, il sistema bancario italiano sta incassando una serie di sconfitte giudiziarie molto gravi, che aprono la porta a una grande massa di richieste di risarcimento. Dopo una serie di pronunce favorevoli ai correntisti bancari, dall’inizio del 2013 la Corte di Cassazione si è interessata ai contratti di mutuo ipotecario, che riguardano milioni di privati cittadini. Cosa sta accadendo?”.

Ebbene, in questo libro Michel e Carol Maritato raccontano in maniera chiara e approfondita l’attuale contesto bancario del nostro Paese, svelando al pubblico dominio analisi e interpretazioni interessanti e nascoste. Usura bancaria SPA. Il «prezzo» pagato per avere preso in prestito, una somma di denaro detta «capitale» è edito dalla casa editrice Mondadori ed è stato tradotto in più lingue: arabo, cinese, ebraico e inglese grazie alla professionalità della mediatrice culturale Emanuela Maria Maritato.