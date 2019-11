Servizio Iene, Ama: scattati accertamenti sui dipendenti

Anche questa volta, così come già fatto in passato, Ama S.p.A. sarà inflessibile nel reprimere e sanzionare eventuali comportamenti illeciti dei propri operatori, lesivi dell’immagine aziendale . Sono infatti già scattati, in accordo con Roma Capitale, gli accertamenti a seguito del servizio de “Le Iene” andato in onda ieri sera.

Lo comunica in una nota la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente .

L’impegno di Ama S.p.A. nel perseguire e punire secondo quanto previsto dal CCNL questi comportamenti scorretti è testimoniato dai provvedimenti disciplinari comminati nei primi 9 mesi del 2019. In questo periodo, infatti, sono stati 18 i dipendenti licenziati , dei quali13 per “infrazioni inerenti il corretto espletamento della prestazione lavorativa”. Sono state infine complessivamente 91 le sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione , delle quali 62 hanno riguardato il non corretto svolgimento della propria attività lavorativa.

Il comportamento di pochi infedeli non può però mettere in secondo piano l’impegno e la professionalità della stragrande maggioranza dei 7.500 dipendenti della municipalizzata capitolina, che ogni giorno gestiscono e raccolgono quasi 5mila tonnellate di rifiuti (molto di più del quantitativo di Milano e Napoli messe insieme) daun’area pari a 7 volte Milano, 10 volte Parigi o Barcellona e su una superficie complessiva di circa 1.200 Kmq (3.370 Km di strade servite).