Rubano da un’auto in panne a Roma: tre arresti

I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato 3 persone, due cittadini albanesi di 22 e 32 anni e un cittadino libico 34enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, per furto aggravato in concorso.

I tre soggetti sono stati notati dai militari, mentre si aggiravano con fare sospetto in via dei Fori Imperiali ed hanno deciso di pedinarli. Arrivati in via Merulana, il gruppetto si è avvicinato ad un’auto accostata alla destra della careggiata, perché rimasta in panne.

Approfittando di un momento di distrazione del proprietario dell’auto, impegnato con il personale del soccorso stradale, intento a caricare il veicolo sul carroattrezzi, i malfattori sono riusciti a rubare uno zaino poggiato sul sedile posteriore, con all’interno un pc portatile e altri oggetti.

I Carabinieri hanno osservato tutta la scena e dopo essere intervenuti hanno arrestato i tre ladri.

Accompagnati in caserma i tre sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo.