Roma, domani sciopero dei taxi e assemblea pubblica

Domani i tassisti di Roma saranno in sciopero. Prevista anche un’Assemblea Pubblica in piazza dei Cinquecento. E’ quanto fanno sapere in una nota Legacoop, Movimento italiano tassisti, Orsa Taxi Lazio, Tras, Unica Filtcgil, Uri, Uritaxi e Usb settore Taxi.

“Tale iniziativa- scrivono- si terra’ presso il piazzale antistante la Stazione Termini alle ore 8, orario previsto per l’inizio dello sciopero. Consapevoli del disagio che tale iniziativa potra’ arrecare all’utenza ed alla citta’ ci troviamo, nostro malgrado, costretti ad intraprendere questa forma di protesta a causa dei reiterati rifiuti da parte della Sindaca di Roma Capitale, Virginbia Raggi, ad incontrare i rappresentanti di categoria ed alla negazione del protocollo di relazione sindacale”.