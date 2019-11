Rifiuti Roma, ordinanza Raggi: 1.000 tonnellate al giorno a Civitavecchia

Virginia Raggi, in qualità di sindaca della Città Metropolitana di Roma, ha firmato un’ordinanza per consentire il conferimento da parte di Ama di ulteriori 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti nella discarica di Civitavecchia. Il sito viene già utilizzato da Ama per conferire parte dei rifiuti indifferenziati. Il provvedimento, precisa la Citta’ Metropolitana, “sarà valido per il tempo strettamente necessario alla riapertura della discarica di Colleferro”.

Mille tonnellate costituiscono un terzo del totale dell’indifferenziato prodotto ogni giorno in città. Con questa mossa, preannuncia sabato, la sindaca cerca di sopperire momentaneamente al rischio di una nuova crisi di raccolta e smaltimento a Roma generato dalla momentanea chiusura della discarica di Colleferro a seguito di un incidente sul lavoro.

Il sito di Colleferro, tra l’altro, terminera’ il suo ciclo a partire dal 1 gennaio 2020.