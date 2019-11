Virginia Raggi, una settimana fra rifiuti e legge su Roma Capitale e De Vito presidente d’aula

Settimana pesante per Virginia Raggi che chiede poteri speciali per la Capitale, mentre l’amministratore unico di Ama ormai si affida al Padreterno in vista di una crisi ambientale e dei rifiuti senza precedenti. Intanto Virginia litiga con Nicola per trovare una discarica per i rifiuti trattati di Roma nell’imminente chiusura della discarica di Colleferro. Lei vuole sempre schivare l’allocazione del sito entro i confini della Capitale scaricandolo nelle aree della ex Provincia e facendo già incazzare le popolazioni di Civitavecchia dove lei vorrebbe piazzare i rifiuti capitolini.

Come se non bastasse i 5stelle, maggioranza in Consiglio, hanno a che fare con la vicenda De Vito che ritorna a fare il presidente d’Aula fra lo sconcerto di almeno metà dei consiglieri pentastellati che avevano abbozzato quasi entusiasti quando Di Maio lo aveva cacciato dal Movimento. Ma andiamo per ordine.

Il primo appuntamento è la seduta del’ Assemblea Capitolina di mercoledì 27 novembre, dedicata alla richiesta al governo di maggiori poteri per la Capitale, con De Vito tornato a presiedere l’Aula dopo il termine degli arresti domiciliari.

Quanto al testo da presentare al governo, per poi avviare un disegno di legge di iniziativa parlamentare, finora si sono svolte alcune riunioni interlocutorie tra maggioranza e opposizione. La Raggi chiede che si dia vita ad un documento condiviso da tutte le forze politiche che siedono in Assemblea, visto che si tratta di un tema di natura istituzionale.

Le prime bozze circolate parlano di maggiori poteri in alcuni ambiti, ma niente fondi aggiuntivi per il ruolo di Capitale, proprio quello per cui invece Virginia insiste: no money no power. Non che Roma costi poco (ai contribuenti) con i suoi 5 miliardi di bilancio annuo che si esauriscono quasi integralmente per pagare gli stipendi dei dipendenti comunali (circa 1 miliardo) e i servizi erogati dalle società partecipate con relativi dipendenti (oltre 3 miliardi).

Quanto ai rifiuti sabato la sindaca ha scritto al ministro Sergio Costa chiedendo un incontro urgente anche con la Regione, che la Raggi accusa di “inerzia” nella mancata scelta di nuovi siti di smaltimento. La Regione ha replicato che spetta al Campidoglio definire le nuove zone dove realizzare siti temporanei e definitivi per lo smaltimento e la lavorazione dei rifiuti. Campa cavallo, così la Raggi riscopre improvvisamente il proprio ruolo di sindaco della Città Metropolitana che ha disertato per anni, giusto per preparare una ordinanza per aumentare temporaneamente i conferimenti di Ama nella discarica di Civitavecchia.

D’altra parte lo stesso Zaghis, in attesa del miracolo, ha già detto che la spedizione dei rifiuti all’estero richiede tempi lunghi e le vie di conferimento in altre aree d’Italia si vanno riducendo.

Con le feste la situazione potrebbe collassare riportando alle cronache le tristi vicende napoletane del 2007 e 2008 che si risolsero in parte con la successiva attivazione del termovalorizzatore di Acerra e la gestione commissariale di Bertolaso.

Ed è proprio il commissariamento che viene minacciato da Zingaretti che potrebbe chiederlo al governo. Per la sindaca una botta politica mica da ridere soprattutto in vista delle comunali del 2021. Competizione per la quale non è chiaro se la Raggi voglia davvero ricandidarsi con i sondaggi a picco per lei e per i 5stelle e nonostante l’assist di Grillo, talmente “elevato” che ha avuto il coraggio di vantare sul suo blog i successi della sindaca.

Che sarebbe stato meglio stesse zitto magari rifugiandosi sul solito ritornello (che ha il suo fondamento di narrazione) che la colpa del disastro non è solo di Virginia e del suo costoso e mutevole staff di assessori, amministratori, esperti, consulenti ecc ecc., ma di “quelli di prima” che, sotto sotto, nella demente vulgata grillina, erano tutti ladroni.

Giuliano Longo