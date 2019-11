Il teatro di Cinque, recensione di “Lady, be good” di George e Ira Gershwin al San Carlo di Napoli

Ambientato nella Broadway dei “ruggenti anni venti” Lady, Be Good! di George e Ira Gershwin, sbarca al San Carlo di Napoli, un musical celeberrimo che ha avuto la sua versione cinematografica (1941) in cui Dick e Susie Trevor vengono interpretati da Fred Astaire e di sua sorella Adele, questa volta con una produzione spagnola firmata da Emilio Sagi, in frizzanti atmosfere di pieno stile newyorkese.

L’allestimento è colorato e vitale sostenuto da un forte impatto visivo in cui il movimento coreografico è accompagnato dalla musica jazz stilizzata, sincopata e melodica di Gershwin che rappresenta uno dei simboli musicali dell’epoca.

La trama del musical è banale, ma re-interpretato dal Teatro de la Zarzuela di Madrid, procede spedito esaltando l’elemento danzante e la mimica degli attori/cantanti. Le scene di Daniel Bianco, i costumi sgargianti di Jesús Ruiz e le luci di Eduardo Bravo ricreano, anche senza grande sfarzo, un clima di festa perenne sul baratro di quella che di lì a poco sarebbe stata la devastante crisi del 1929.

La bacchetta di Timothy Brock che dirige l’orchestra del San Carlo, assicura il buon equilibrio tra i cantanti e la concertazione, ma un po’ trattenuta rispetto ai ritmi che la musica di Gershwin impone, anche se la parte melodica è curata ed efficace, mentre il coro del teatro pare piuttosto ridotto così come il corpo di ballo di soli otto elementi.

La compagnia di canto è ben calata nella parte brava anche nell’accennare i tanti passi di danza di cui è disseminata nella partitura che lascia spazio alla mimica dei personaggi. Su tutti si impone Jeni Bern che interpreta Susie Trevor, elegante la prova di Nicholas Garrett nella parte di Dick Trevor. Troy Cook è un Watkins perfetto nell’interpretazione del motivo Oh, Lady, be Good!, simpatico il Jeff White interpretato da Carl Danielsen. Nel cast si notano il Jack Robinson di Dominic Tighe, il Jeff White di Carl Danielsen, la Josephine Wanderwater di Manuela Custer, la Bertie di Jonhathan Gunthorpe, la Daisy Parke di Susanna Wolff.

Modesta la coreografia del corpo di ballo, semplice ma efficace scenografia accompagnata da un gioco di luci curato, che garantisce uno spettacolo godibile nel tradizionale tempio dell’opera qual è il San Carlo che riesce a rinnovarsi ad ogni stagione.

Lucignolo