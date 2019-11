Roma, controlli antidroga della polizia in diversi quartieri romani: 14 pusher finiscono in manette

Un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti quello messo in campo dagli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e dei commissariati della Capitale, in diversi quartieri romani.

Nel quartiere di Tiburtino 3°, V.S. 25enne romano con precedenti di polizia, di mestiere “coltivatore di canapa legale”, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Basilio diretto da Agnese Cedrone per detenzione di sostanza stupefacente.

Dopo averlo monitorato per diverso tempo, i poliziotti con un “escamotage” gli hanno fatto visita. Una volta all’interno dell’abitazione, anche grazie alla preziosa collaborazione di “Wumm” il cane poliziotto della Squadra Cinofili della Questura, hanno rinvenuto e successivamente sequestrato circa 3Kg di “maria”, materiale per il confezionamento. Una volta saliti in soffitta hanno trovato una “mini serra” creata ad hoc e, al suo interno, 2 ventilatori da tavolo, i1 faro specifico per orto culture, 1 telo nero utilizzato per la copertura della serra.

In zona Prati un’ innocua lattina di bibita gassata, riposta sul sedile di una macchina controllata dagli agenti, si è rivelata poi essere un contenitore di cocaina. Stratagemma per nascondere la droga con il quale un 18enne pensava di sfuggire agli eventuali controlli ma, in zona piazzale degli Eroi, è stato scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prati. Fermato a bordo della sua autovettura, oltre alla droga, i poliziotti hanno rinvenuto anche denaro in contante. Presso il suo domicilio sono stati trovati 12 semi di hashish. P.M. queste le sue iniziali, albanese di origine, è stato allora arrestato, mentre il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo.

Colle Oppio. Seduto su una panchina presente all’interno del parco ha atteso che il pusher tornasse con la droga appena chiesta. E infatti, dopo essersi allontanato di alcuni metri, dietro delle siepi presenti sul posto, ha preso un fazzoletto per poi tornare dal cliente, lanciandoglielo a terra. Scena notata ed osservata dai poliziotti del commissariato Celio che sono intervenuti e li hanno fermati entrambi. Il cliente, segnalato poi alla locale Prefettura, è stato trovato con il fazzoletto contenente circa 5 grammi di “maria”, droga appena acquistata, mentre il pusher, identificato per F.M. , gambiano residente in Sicilia, è stato trovato con alcune dosi già pronte e denaro in contante.

Ancora gli agenti del commissariato Celio, in via Giolitti, hanno arrestato N.T., 40enne del Burundi, che nascondeva nella cintura un involucro contenente 535 grammi di eroina.

La Sala Operativa della Questura, dopo aver ricevuto la segnalazione di un via vai di persone all’interno di uno stabile di via Cesare Tallone, in disuso da diverso tempo, ha inviato sul posto gli agenti del reparto Volanti e dei commissariati Prenestino e San Basilio. Segnalazione veritiera: una volta entrati, i poliziotti hanno trovato un cittadino straniero che alla loro vista ha cercato di allontanarsi. Fermato ed identificato per S.B.C., nigeriano di 34 anni in Italia senza fissa dimora, è stato controllato. Con sé aveva uno zaino nel quale gli agenti hanno trovato circa 500 grammi di marijuana. Arrestato è stato poi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre i poliziotti di Prenestino hanno arrestato in due diversi quartieri della Capitale C.O. 21 enne originario del Gambia, in Italia senza fissa dimora, poiché a seguito di controllo in zona Tor Sapienza è stato trovato in possesso di circa 38 grammi di hashish, e I.M. romano di 42 anni trovato con circa 60 grammi di cocaina.

Stazione metro Lodi. Con uno zaino in spalle ed appena uscito dalla stazione metro ha iniziato a guardarsi intorno con fare sospetto. Notato dai poliziotti di Trastevere è stato immediatamente controllato. Dentro lo zaino aveva un involucro in plastica contenente circa 1Kg di marijuana. K.D. 25enne del Mali, sprovvisto di documenti e in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato.

In Piazza Manfredo Fanti, gli agenti del commissariato Viminale hanno arrestato in flagranza di reato D.B. originario del Mali di 19 anni mentre cedeva marjuana. Sequestrate alcune dosi.

In zona Torrino, i poliziotti di Esposizione hanno arrestato S.F. 41enne romano, ex guardia giurata, in quanto aveva avviato una fiorente attività di spaccio. Perquisita l’abitazione gli agenti hanno trovato diverse dosi di cocaina, eroina ed hashish, sostanza da taglio, 1 flacone di metadone nonché 1450 euro in contanti.

Monteverde. Sin da subito insofferente al controllo degli agenti della Polizia di Stato del commissariato di zona, in via G. Bolognetti, C.A. 22enne albanese in Italia senza fissa dimora, è stato trovato in possesso di alcune dosi di “polvere bianca” rinvenute all’interno di un pacchetto di caramelle e 465 euro in contanti.

Altri 3 gli arresti da parte degli agenti della Polizia di Stato di Casilino, tutti in via dell’Archeologia, dove in due diverse giornate hanno fermato I.E. romano di 25 anni ed E.L.I. 31enne del Marocco trovati in possesso di alcune dosi di cocaina, nonchè V.A. , 22enne originario di Olbia e residente in provincia di Milano, con precedenti di polizia specifici, trovato con circa 30 grammi di cocaina.