METEO ITALIA, CICLONE MEDITERRANEO IN AZIONE – Ennesima perturbazione sull’Italia con condizioni di maltempo da Nord a Sud. Situazione molto critica tra Liguria e Piemonte con frane, esondazioni, allagamenti, strade interrotte ed evacuazioni, in particolare tra savonese, imperiese, genovese, alessandrino, astigiano e cuneese. Nelle ultime ore temporali e nubifragi hanno colpito con forza anche Lazio, specie meridionale, Campania, Calabria e Sicilia con picchi di oltre 50mm locali allagamenti, disagi e blackout elettrici e per il Sud la fase clou del maltempo deve ancora arrivare. In questo articolo la cronaca maltempo.

PROSSIME ORE SEVERO MALTEMPO AL SUD, NUBIFRAGI TRA SICILIA, CALABRIA, CAMPANIA, BASILICATA E PUGLIA – Nelle prossime ore la parte più intensa della perturbazione interesserà il Sud innescando rovesci e temporali anche forti con possibili nubifragi tra Calabria, specie ionica, Basilicata, specie Metaponto e ancora una volta la zona di Matera, nonchè Puglia specie il Salento. Qui sono attesi picchi di oltre 100-150mm in poche ore con possibili allagamenti lampo, esondazioni, frane e disagi, prestare attenzione! Forti temporali anche sulla Sicilia orientale ( si registrano già picchi di oltre 80mm a ridosso dei rilievi etnei ) con possibili allagamenti e disagi, ma il clou del maltempo abbandonerà l’Isola entro il pomeriggio. Anche in Campania il grosso del maltempo sfilerà in mattinata dopo i nubifragi delle prossime ore.

PIOGGE E ROVESCI ANCHE AL CENTRONORD – Per quanto riguarda le regioni centro-settentrionali assisteremo a una intensificazione delle piogge tra Emilia Romagna, Marche e Abruzzo specie nella seconda parte della giornata, in rientro da Sudest. Piogge ancora sul Lazio, specie meridionale, più occasionali su Umbria e Toscana. A Roma atteso un peggioramento nel pomeriggio. Piogge anche al Nord, ancora intense al mattino tra Piemonte occidentale e Ponente Ligure ma in graduale attenuazione nel corso della giornata, comunque con possibili criticità e ulteriori dissesti idrogeologici per via dei terreni saturi e fiumi quasi tutti oltre il livello di guardia/allarme. Neve sulle Alpi occidentali mediamente dai 1200-1600m in ulteriore rialzo nel corso della giornata: elevato rischio valanghe elevato con oltre 2-3 metri di accumulo dai 1800-2000m di quota. Piogge anche sul Nordest, in intensificazione in giornata specie sulle pianure e Prealpi del Veneto.

VENTI FORTI, MAREGGIATE, ACQUA ALTA A VENEZIA – I venti soffieranno ancora forti di Scirocco specie su Ionio e Adriatico con raffiche di oltre 70-80km/h e mareggiate; attesa ancora acqua alta a Venezia e Chioggia con picchi di oltre 140cm, quindi per l’ennesima volta marea eccezionale. Venti forti di Ponente e Maestrale attesi tra Sardegna e Sicilia.