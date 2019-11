Il teatro di Cinque, recensione di “ritorno a Reims”, all’Auditorium la crisi dei valori della Sinistra e la rimonta della Destra

Arriva al Romaeuropa Festival 2019 che sino a domani 23 novembre nella nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, mette in scena, l’ultima creazione di Thomas Ostermeier: Ritorno a Reims, tratta dall’omonimo best-seller del sociologo francese Didier Eribon

Il lavoro teatrale è coprodotto dal Romaeuropa Festival con dal Piccolo Teatro di Milano nella versione italiana dello spettacolo, sulla scena, in uno studio di registrazione, l’attrice (Sonia Bergamasco), affiancata da un tecnico del suono/rapper (Tommy Kuti) e da un regista (Rosario Lisma) che sta registrando un documentario basato sulle memorie di Eribon in una efficace rappresentazione di temi politici di grande attualità.

Nell’intreccio fra la recitazione del testo, le immagini spesso davvero efficaci e il dialogo degli attori che intercalano considerazioni sull’impostazione del documentario, si sviluppa una riflessione con un interrogativo di fondo: perché la classe, operaia con la sua cultura e le sue lotte, è stata via via emarginata dal sistema come classe protagonista e oggi si rifugia nel sovrainnesto di destra che riscuote tanto successo in quelle stesse ree (Francia ma anche Italia) dove il Partito Comunista era egemone?

Un processo che si è consumato nel giro di qualche decennio del secolo scorso e che Eribon, reinterpretato da Ostermeier, ripercorre con la storia del Pcf dal dopo guerra, sino al 68 per culminare con la presidenza del socialista Mitterand nella cui presidenza intravede l’annuncio del voluto dissolvimento della sinistra storica. Una scelta di potere (o per i poteri Forti dell’economia e della finanza?) dove l’autore intravede l’abbandono di valori tradizionali quali l’uguaglianza, il sostegno ai più deboli e la giustizia sociale.

Valori che vengono sostituiti col finire del secolo scorso da un lessico borghese, neoliberista che viene plasticamente rappresentato dalle immagini di Tony Blayr, isocialdemocratico Shorder, D’Alema sino a Renzi che hanno coadiuvato le svolte moderate della socialdemocrazia europea sino ai giorni nostri, pur governando popoli sempre più scettici e delusi, come accade oggi in Europa. .

Ma fuori dagli schemi dells politica politicante oggi preda dell’ignoranza e della improvvisazione, da questo lavoro teatrale emerge l’efficace la rappresentazione della classe operaia nei quartieri ghetto di Reims (Londra; Parigi, Berlino, Milano Roma ecc.) dove l’autore è nato e che grazie alla madre ha il privilegio di studiare fuggendo anche dal pregiudizio sulla sua omosessualità.

Una classe operaia mitizzata nel cui nome si fondava il potere del socialismo reale fallito dopo 75 anni, ma che era fatta carne ossa e sangue con tutti i suoi limiti, quali l’ignoranza e anche la discriminazione verso la diversità (compresa quella immigrazione che allora la sinistra integrava nelle lotte), ma che credeva nel riscatto nei valori che i Comunisti difendevano.

Non a caso la critica dell’autore è proprio rivolta ai quei maitre à pensèe d’oltralpe (intellettuali, letterati, filosofi ecc.) che iniziano la loro carriere intellettuali riempiendosi la bocca di “classe operaia”, salvo poi sfumare il loro “pensiero debole” in nuove categorie culturali tutto sommato gradite dal sistema. Ne casuale nel corso dello spettacolo, è la citazione degli studenti del mitico e mitizzato 68 che diverranno i futuri padroni/dirigenti a vari livelli di quella classe operaia tanto decantata nelle piazze.

Un lavoro teso quello della sala Petrassi, di efficacia multimediale che ha avvinto i tantissimi giovani erano presenti in sala che di Comunisti forse hanno una vaga idea. Ed è proprio qui, fra questi giovani, la risposta che sul finale della piece gli attori non possono dare. Che fare, appunto, da dove ri-partire? Come riprendere quel filo rosso anche con l’immigrazione che per bocca dell’attore di colore e rapper in scena afferma: non parlate sempre di noi ma fate parlare noi.

“Ritorno a Reims” non vuol essere un manifesto politico, ma la rappresentazione di un processo storico che non dà risposte semmai indica, punta il dito, verso chi con le sue abdicazioni ha consentito alle Le Pen e ai Salvini di farsi interpreti di bisogni popolari che un tempo erano il brodo di cultura della sinistra, ma non evoca soluzioni nostalgiche di epoche superate anche se per le due ore di rappresentazione traspare sempre la malinconia per quel chi e cosa eravamo.

Giuliano Longo