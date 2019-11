Crisi Roma, sindacati abbandonano tavolo. Raggi: sono amareggiata

“Sono delusa e amareggiata. Sono sempre stata aperta al dialogo e continuero’ a esserlo. Spiace che a causa di vecchie logiche interne alle sigle sindacali, si perda una preziosa occasione di confronto utile ai lavoratori ed ai cittadini”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, commentando l’abbandono delle organizzazioni sindacali confederali al tavolo convocato oggi in Campidoglio per affrontare insieme, all’insegna del confronto, i principali temi strategici della citta’ anche in seguito allo sciopero dello scorso 25 ottobre.

Cgil, Cisl, Uil e Ugl, appurata la presenza dell’Usb, hanno deciso di abbandonare il Campidoglio “in modo pretestuoso e senza partecipare al tavolo”. “Ho convocato un nuovo incontro il prossimo 19 dicembre – sottolinea Raggi in una nota -. Mi auguro che stavolta si preferisca mettere al centro temi e contenuti e non beghe che interessano e riguardano solo ed esclusivamente le singole organizzazioni sindacali e non cittadini e lavoratori, verso i quali occorre maggiore responsabilita’”.