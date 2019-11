Compagnone (Pd): “Delibera per consorzi recupero urbano, irricevibile”

Il MunicipioVI ha espresso parere positivo sulla delibera 57 della G. C. Del 31/10/19 sul riordino delle ACRU. I presidenti dei consorzi da tempo stavano ampiamente illustrando le criticità contenute sulla delibera che, se approvata in via definitiva, determinerebbe la fine delle opere scomputo nella periferia (necessarie per la riqualificazione). Il M5S, così come anticipato dalla commissione LL.pp. del VI, ha dato parere favorevole respingendo le motivazioni negative documentate dettagliatamente dagli stessi presidenti.

Il gruppo consiliare del PD Municipio ha espresso il suo parere contrario alla delibera ed è come sempre al fianco delle migliaia di cittadini che credendo e aderendo ai consorzi hanno negli anni riqualificato la Periferia, nella trasparenza e nel rispetto delle delibere comunali e leggi vigenti.

Ora, la Delibera verrà sottoposta al voto finale, dopo passaggio nei Municipi, all’aula Giulio Cesare.

Il PD del VI MUNICIPIO fa ancora un appello per evitare il triste epilogo annunciato e chiede alla maggioranza Capitolina che vengano rivisti i principi fondanti della Delibera, per consentire ai consorzi di riprendere le opere di recupero e riqualificazione della periferia, ferme ormai da più di tre anni nonostante i denari siano disponibili. E chiede ai consorzi di partecipare all’Assemblea in maniera compatta e convinta affinché il Sindaco di Roma e la giunta riconoscano la vera volontà del territori, se ne sono capaci.