E’ rimasto a terra 3 giorni l’uomo di 82 anni che ieri alle 19 circa e’ stato ritrovato riverso sul pavimento della sua abitazione a Trevignano Romano, dai Carabinieri della stazione di Anguillara. A dare l’allarme, un vicino che non aveva notizie del suo amico da troppi giorni.

I carabinieri arrivati davanti alla porta dell’anziano hanno provato a bussare senza ottenere risposta. Sfondata la porta i militari hanno trovato l’uomo a terra, ancora vivo, e lo hanno portato con il 118 all’ospedale dei Castelli Romani. L’uomo e’ in prognosi riservata, ma non e’ in pericolo di vita.