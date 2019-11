Incidente mortale questa mattina in via Mario Menghini, all’angolo con via Appia Nuova in zona Colli Albani, a Roma. Una donna di 44 anni e’ deceduta dopo essere stata investita da un tir. Il mezzo, proveniente da via Appia, ha svoltato in via Menghini, dove ha urtato la donna provocandone la

morte. Sul posto la Polizia del Reparto Volanti e del commissariato Esquilino oltre alla polizia di Roma Capitale. Intervenuti anche i Vigili del fuoco con il carro sollevamenti.