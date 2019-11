Roma, l’ospedale militare apre l’accesso al pubblico anche per la diagnostica

Si e’ svolta questa mattina, alla presenza del sottosegretario di Stato alla Difesa, Giulio Calvisi, la conferenza dal titolo ‘Il Policlinico Militare di Roma Celio tra integrazione con il Servizio Sanitario Nazionale e partnership con il Mondo Accademico’, organizzata dal Comando Logistico dell’Esercito con lo scopo – spiega una nota – “di illustrare il progetto denominato ‘Grande Celio‘, sintesi dei progressi della Sanita’ militare nella direzione ineludibile di integrazione interforze e di collaborazione con le strutture sanitarie del Lazio, di Roma e delle Universita’”.

All’evento, che ha avuto luogo presso l’Aula ‘Lisai’ del Policlinico Militare di Roma Celio, sono intervenuti il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, il Comandante Logistico dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, il Comandante di Sanita’ e Veterinaria, Maggior Generale Antonio Battistini, nonche’ numerose autorita’ civili del mondo accademico, della Sanita’ pubblica e delle piu’ importanti realta’ ospedaliere regionali.

Nel suo intervento il Comandante Logistico dell’Esercito ha evidenziato come la Sanita’ militare costituisca “una componente indispensabile per il supporto logistico dello strumento militare integrato, sia in Patria sia all’estero” ed ha illustrato, insieme al Maggior Generale Battistini i passi e gli accordi finalizzati con il mondo dell’Universita’, e con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito ha annunciato la prossima apertura al pubblico del servizio di diagnostica del Celio a favore dei cittadini utenti dell’Ospedale San Giovanni Addolorata che potranno fruire delle eccellenze professionali della Sanita’ Militare, favorendo cosi’ lo snellimento delle liste d’attesa della locale ASL.

A questa prima iniziativa ne seguiranno altre che si integreranno con quelle attualmente in atto come ad esempio la collaborazione con l’Istituto Santa Lucia di Roma. Questa misura si aggiunge all’apertura dei reparti di cura e degenza per 40 posti letto riservati per i cittadini che sono avviati al Celio dall’ospedale San Giovanni Addolorata.

Inoltre il Capo di SME ha evidenziato come “la Sanita’ di Forza Armata sta affrontando un grandissimo carico di lavoro dovendo affiancare alle costanti attivita’ condotte in Italia, negli Ospedali Militari, nei Dipartimenti Militari di Medicina legale e nelle caserme, un impiego all’estero di assoluta rilevanza nel supporto ai nostri contingenti e alla popolazione civile in teatro d’operazione”.