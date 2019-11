Rifiuti Roma, Zingaretti a Raggi: «Spetta a Campidoglio indicare sito»

“Siamo alle solite, perche’ e’ noto a tutti, a me, al ministro, che la legge prevede che deve essere l’amministrazione comunale o l’Ama a individuare il sito in cui conferire i rifiuti e la Regione, entro le sue competenze, qualora fosse necessario, ad autorizzare il conferimento. E’ urgente che il Comune lo faccia perche’ abbiamo avvisato il ministro: o entro il primo gennaio Roma riesce a chiudere il ciclo individuando i siti dove conferire o si rischia veramente un’emergenza drammatica. Ricordo che credo sia l’unica grande citta’ del pianeta terra che non riesce a trattare praticamente nulla dei rifiuti che produce sul proprio territorio comunale”.

Cosi’ il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, replicando alla lettera della sindaca Virginia Raggi che chiedeva alla Regione di individuare entro oggi un sito per il conferimento dei rifiuti della Capitale.