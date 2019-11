Emergenza rifiuti, Zingaretti: riapriamo Colleferro

Il Comune di Roma ha disatteso quanto previsto dalla legge sulla gestione dei rifiuti. E’ quanto afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una lettera inviata alla sindaca Virginia Raggi. “E’ di tutta evidenza che Roma Capitale abbia disatteso le specifiche previsioni dettate dall’art. 200 D.lgs. 152/2006 che prevedono la possibilita’ per i Comuni di proporre diverse individuazioni rispetto agli ambiti territoriali ottimali definiti nel Piano regionale di gestioni rifiuti; circostanza, quest’ultima, piu’ volte rappresentata e rimasta inascoltata e inattuata”, si legge nella lettera. “La Regione, ancora una volta, nell’assolvimento dei suoi compiti, sta intervenendo nel ripristinare, seppur per il lasso temporale rimasto, il funzionamento dell’impianto di Colleferro che richiedera’ comunque 3/4 giorni. Sto seguendo da vicino gli interventi che si stanno ponendo in essere e sara’ mia cura comunicare, non appena possibile, la riapertura del sito”, conclude Zingaretti.